Kdo bo izpadel?

Greš se pritožit nad računom za elektriko, zgrešiš lokacijo, ker misliš, da ima Elektro še vedno pisarno v stavbi pri nekdanjem Korabaru, kjer je zdaj samo še sedež uprave, pritožbe pa so za Bežigradom blizu AMZS, zato med tablami na vhodu ugledaš tudi tablo Svoboda. Potem greš vplačat stavni listek in ugotoviš, da boš zvečer težko sledil rezultatom, ker je listek iztiskan zamazano, kot da bi ga trafikantka potegnila iz ciklostila, kar bi pomenilo povratek za okoli 30 let nazaj. »Nov program,« ti pojasni. Kar ni povsem res, kajti v kaki drugi trafiki je izpis povsem čitljiv, je pa trpko res, da so imena košarkarskih igralcev v novem programu domačijskega stavniškega monopolista v spletni ponudbi slabše vidna. Ker so izpisana z rumeno na modri podlagi, in ne na bistveno bolj ločljiv način, torej s črnimi črkami na beli podlagi. Zakaj že? Ampak kaj boš? Pač utrdiš občutek, da spremembe ne prinašajo izboljšav.