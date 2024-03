V Saalbach-Hinterglemmu se danes in jutri obeta alpski smučarski vrhunec sezone, ko bodo na sporedu zadnje tekme svetovnega pokala v tehničnih disciplinah. Na njih bodo nastopili štirje Slovenci. Preizkušnje v hitrih disciplinah bodo prihodnji konec tedna. Največje možnosti za vrhunsko uvrstitev ima Žan Kranjec, ki se bo skušal drugo sezono zapored v skupnem veleslalomskem seštevku uvrstiti med najboljšo trojico. Prvič bo na finalu svetovnega pokala nastopila Neja Dvornik, v slalomu ji bo delala družbo še Andreja Slokar. Ana Bucik bo letos tekmovala zgolj v veleslalomu, kjer se je uvrstila v finale kot zadnja, medtem ko se Primorka v slalomu ni uvrstila med najboljših 25.

Sklepne priprave v Folgarii

Potem ko sta minuli konec odpadla veleslalom in slalom v Kranjski Gori, se je Žan Kranjec odpravil na trening v Reiteralm. Po besedah trenerja Klemena Berganta so bile razmere na avstrijskem Štajerskem za ta letni čas preveč zimske, zato sta se z Vodičanom preselila v Folgario nad Vicenzo. Pogoji za trening so bili dobri, le temperature niso bile tako visoke, da bi sneg solili, kot ga bodo na finalu v Saalbachu, kjer bo prihodnje leto svetovno prvenstvo. V nedeljo je na prizorišču padlo 20 centimetrov snega, od veleslalomskega starta proti cilju, ki je na podobni nadmorski višini kot Kranjska Gora, pa je deževalo. Tekme konec tedna po besedah Berganta niso ogrožene, bržčas pa ne bo mogoče trenirati na tekmovalnem terenu.

Žan Kranjec ima na Saalbach šampionske spomine, saj je decembra 2018 dosegel eno svojih dveh zmag svetovnega pokala. Bergant pravi, da bosta start in cilj v soboto sicer ista, proga pa ne, saj bo po začetnih zavojih proga zavila na smukaški del. »Vedno se je lepše vrniti na prizorišče, kjer si v preteklosti dosegel vrhunski rezultat. Žan je že dokazal, da mu konfiguracija terena ustreza, letošnja naj bi bila še bolj razgibana. Na zadnjih tekmah v Severni Ameriki je Žan dokazal, da je lahko hiter tudi v spomladanskih razmerah, najmanj rezerv pa ima na agresivnem snegu, kakršnega ta konec tedna ne bo. Na zadnjih treningih je bil hiter, zato gre lahko na tekmo optimistično. Žan lahko veliko pridobi. Zato bo moral doseči vrhunske uvrstitve, ki prinašajo veliko točk. Upam, da mu bo uspela vsaj ena takšna proga kot še nobena v tej sezoni,« se nadeja Klemen Bergant.

Boji za nižja mesta

V boju za male kristalne globuse je vse odločeno. Na papirju ima le Federica Brignone možnosti za osvojitev veleslalomske lovorike, saj za Laro Gut - Behrami zaostaja za 95 točk, na tretjem mestu discipline pa je mirna Švedinja Sara Hector. V slalomu si je mali globus že zagotovila Američanka Mikaela Shiffrin, pričakovati pa gre, da bo Nemka Lena Dürr osvojila vsaj 16 točk, kolikor jo loči do drugega mesta, ki ga še vedno zaseda poškodovana Slovakinja Petra Vlhova. Mali slalomski globus si je po odpadli tekmi v Kranjski Gori prvič v karieri zagotovil Avstrijec Manuel Feller. Drugi v razvrstitvi bo Nemec Linus Strasser, Švicar Loic Meillard, Francoz Clement Noël in Norvežan Timon Haugan pa se bodo borili za tretje mesto. V veleslalomu je le vprašanje, ali bo Švicar Marco Odermatt ostal neporažen v tej sezoni in z deseto zmago osvojil 1000 veleslalomskih točk. Zanimiv bo boj za drugo mesto med Hrvatom Filipom Zubčićem, Loicom Meillardom, Norvežanom Henrikom Kristoffersonom in Žanom Kranjcem.

*** 5. mesto zaseda Žan Kranjec v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Za 2. mestom Hrvata Filipa Zubčića zaostaja za 23 točk, pred njim pa sta še Švicar Loic Meillard in Norvežan Henrik Kristoffersen.