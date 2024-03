Botra Lepe Brene gre zaradi preprodaje avtomobilov v zapor

Botro pevke Lepe Brene Tatjano Mioković, ki so jo v Srbiji poimenovali kraljica estradne avtomafije, so minuli teden v Beogradu zaradi kraje in preprodaje avtomobilov obsodili na dve leti in dva meseca zapora. Kot so poročali srbski mediji, je bila Miokovićeva, ki se je družila s srbskim jet setom, skupaj s partnerjem Zoranom Jankovićem in še šestimi drugimi sostorilci obtožena, da je trgovala z luksuznimi avtomobili, ukradenimi v tujini. Poleg zaporne kazni bo morala plačati tudi 300.000 dinarjev ali okoli 2500 evrov denarne kazni. Miokovićeva se je po pisanju srbskega Kurirja družila z Lepo Breno in številnimi drugimi estradniki, na družbenih omrežjih pa se je hvalila s skupnimi fotografijami z zabav. Znane osebnosti stikov z njo niso prekinile niti po aretaciji niti med sojenjem, sama pa je po aretaciji normalno živela, potovala in se po spletu hvalila s fotografijami z različnih eksotičnih destinacij.