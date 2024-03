Šole: več športa, biologije in glasbe

Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je pripravil javno predstavitev mnenj o nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 Sodelujoči v razpravi so pozvali k povečanemu številu ur športa in pouka biologije ter vključitvi glasbene umetnosti od vrtca dalje.