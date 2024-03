Pred slabim mesecem so vozniki na ljubljanskem kavalirju našli denarnico s precejšnjo količino gotovine. Kavalirji so uspešno izsledili lastnika in mu denarnico vrnili. Z Ljubljanske potniškega prometa (LPP), ki upravlja program Kavalir, so sporočili, da tudi nasploh na mestnih avtobusih najdejo veliko najrazličnejših predmetov, samo lani so jih tako našteli 1243. »Med najdenimi predmeti so prenosni računalniki, telefoni, denarnice, šolske torbe, dežniki in podobno,« so povedali. »Vredne predmete, kot so mobilni telefoni, denarnice ali dokumenti, predamo policiji, medtem ko preostale odnesemo v vratarnico na sedežu podjetja na Celovški, kjer počakajo na lastnike.« Pri tem so nam zagotovili, da je večina izgubljenih predmetov uspešno vrnjena.

V primeru večjih tatvin oškodovanci to prijavijo neposredno policiji, saj izginotje lastnine ugotovijo že kmalu po tem, ko zapustijo avtobus. Lani so tako na avtobusu LPP obravnavali 14 prijav domnevnih tatvin, policiji pa je uspelo potrditi samo pet primerov tatvin. Na LPP so še pojasnili, da v nekaterih primerih prijavitelji niso bili na avtobusih ali pa tatvine niso bile jasno videne. Avtobusi LPP so sicer varni. Leta 2023 so namreč ugotovili pet tatvin, leto prej pa samo dve.

Plačilne kartice

Od lanskega leta je tudi možno plačevanje voženj LPP s plačilnimi karticami. Sredstva s plačilnih kartic so sicer trgana z računa šele zvečer in ne v trenutku validacije. Gre za tehnično rešitev, ki omogoča, da se validacija opravi v trenutku, zaradi česar lahko potniki nemoteno vstopajo na avtobus. Zanimalo nas je, kaj se zgodi, če potniku ukradejo ali če izgubi plačilno kartico in jo ta prekliče, preden se zvečer opravi transakcija. Uporabniku bi v tem primeru lahko grozila celo izvršba, saj bi ga zabeležili, kot da je vožnjo plačal z neveljavnim plačilnim sredstvom. Z LPP so nam zagotovili, da uporabniku, ki mu je bila odtujena kartica, ni treba skrbeti še za LPP-transakcijo, saj mu bodo sredstva avtomatsko trgali, tudi če je kartica v času transakcije že deaktivirana.