Obiskovalci knjižnice Globus se v letošnji pomladi navdušujejo nad novo pridobitvijo – knjižnico semen. Ta vabi v goste v zelenem kotičku v 2. nadstropju knjižnice, kjer je bilo že njeno odprtje s predavanjem izjemno dobro obiskano. »Vsakodnevno zanimanje za brezplačno izposojo semen je glede na to, da smo knjižnica v mestu, nad pričakovanji. K vzpostavitvi zaloge semen smo povabili vse, ki hranijo in pridelujejo svoja semena. Pomembno je, da so ta pridelana doma in da uporabnik pozna osnovne podatke o rastlini, ki se jih vnese v poseben računalniški obrazec,« je povedala direktorica Mestne knjižnice Kranja Maja Vunšek.

Pojasnila je, da so prejeli že 64 različnih semen in napolnili 253 vrečk za izposojo. Knjižnica semen je z odprtjem zaživela že v začetku meseca, uporabniki pa lahko semena še vedno prinašajo in si jih tudi izposojajo. Po besedah direktorice prevladujejo predvsem semena različnih vrst fižola in buč, uporabnikom pa so med drugim za izposojo na voljo tudi semena bazilike, blitve, graha, solate, paprike, paradižnika, peteršilja, pora, lubenice, melone in še vrsta drugih. Trenutno v knjižnici semen še nimajo semen kapusnic (brokoli, zelje, cvetača, brstični ohrovt), zalogo semen pa lahko uporabniki knjižnice spremljajo kar od doma na spletni strani knjižnice.

Kmalu branje v družbi športnikov

Pogoj za sodelovanje v knjižnici semen, ki bo aktivna vso sezono vrtnarjenja oziroma do konca oktobra, je veljavno članstvo v Mestni knjižnici Kranj. »Za izposojo semen se uporablja posebna računalniška aplikacija, ki omogoča pregled nad kroženjem semen. Aplikacija je enostavna in je namenjena samostojni uporabi. Prilagojena je uporabnikom, zato lahko ves proces izposoje ter vračanja semen opravijo sami,« je povedala Vunškova. Bibliotekarka Petra Puhar je ob tem poudarila, da je načelo knjižnic semen promocija biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane, samooskrbe in tudi vrnitev semen v roke ljudi, ne pa velikih agrokemičnih multinacionalk.

Izposoja semen pa še zdaleč ni edina privlačnost letošnje pomladi v knjižnici. Konec meseca bodo tam organizirali posvet o družinski pismenosti z naslovom Izzivi izobraževanja odraslih. Knjižnica Globus bo tudi prizorišče spremljevalnega programa v času EKO tedna v Kranju, v začetku aprila pa bodo v okviru projekta #športajmoinberimo gostili znane slovenske športnice in športnike. »April bo povezan tudi z dvema natečajema: pisanjem zgodb o Modrem psu za osnovnošolce in zaključno prireditvijo literarnega natečaja Franceta Pibernika za srednješolce. Predstavili bomo različne goste, med drugim Jureta Godlerja in dva zanimiva kranjska ravnatelja, Janeza Cudermana in Klemna Marklja. Organizirali bomo še zadnje predavanje v pomladanskem ciklu predavanj o čebelarstvu v okviru projekta Brenčanja v mestu. Maja načrtujemo igralni dogodek ob koncu sezone družinskega branja,« se je v prihodnje tedne ozrla Maja Vunšek.