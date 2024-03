Novo krožišče za primerno dostopnost in večjo varnost

»Sevnica je ob srednjem delu tretje razvojne osi najmočnejše gospodarsko središče med Celjem in Novim mestom, ki v tem prostoru omogoča tudi kar nekaj tisoč delovnih mest. Ključno je, da se ta delovna mesta ohranjajo, k čemur lahko veliko pripomore urejena in sodobna infrastruktura. Z gradnjo krožišča Šmarje na regionalni cesti med Boštanjem in Planino sta tako naše mesto kot industrijska cona pridobila primeren in urejen dostop. Ta cestni odsek je vključen tudi v kvalitetno državno cestno mrežo, ki je za sodoben razvoj mesta nujno potrebna,« je ob uradnem odprtju krožišča dejal sevniški župan Srečko Ocvirk.