Kot poročajo hrvaški mediji, odločitev pomeni, da bo moral odstopiti s položaja predsednika države. Milanović je kot voditelj SDP senkrat že vodil vlado, in sicer med letoma 2011 in 2016. Ob objavi informacije o kandidaturi je še dodal, da bodo naredili vse in zbrali večino za vlado narodove rešitve

Raziskava javnega mnenja, ki jo je pred dnevi objavila hrvaška televizija RTL, je pokazala, da ima največjo podporo še vedno HDZ. Zanje bi, če bi bile volitve v začetku marca, glasovalo 26,5 odstotka volivcev. SDP pa bi prejel 17,9 odstotka glasov.

Nosilec liste vladajoče HDZ v prvi volilni enoti, ki obsega severozahodni del zagrebške županije ter del središča in zahoda Zagreba, je predsednik HDZ in aktualni premier Andrej Plenković. Kandidatura Milanovića na volitvah bi lahko močno premešala karte na hrvaškem političnem parketu, saj je ravno aktualni predsednik po anketah javnega mnenja najpopularnejši hrvaški politik.