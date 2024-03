Stranko Levica je danes zapustilo 23 članov, večinoma pripadnikov tako imenovane aktivistične oziroma revolucionarne struje stranke. »Za skupinski izstop smo se odločile in odločili, ker v tej malomeščanski liberalni stranki ne vidimo več prihodnosti. Notranja kritika je v kali zatrta, potencial za notranje demokratične procese je propadel, socialistična izhodišča so utajena, naših imen, časa in življenj pa ne nameravamo več razprodajati za bankrotiran politični projekt,« so zapisali v kar 17 strani dolgi odstopni izjavi. To ni več socialistična stranka, so prepričani.

Levica v smer SD

Med drugim so izpostavili, da je Levica danes bliže Socialnim demokratom kakor svojim lastnim idealom. Ukrepi, ki jih zagovarja stranka, in spremembe, ki jih dopušča, niso namenjene koristi delavskega razreda, ampak interesom kapitala. Med spornimi točkami naštevajo pokojninsko reformo, ki naj bi dvignila upokojitveno starost, neusklajevanje socialnih transferjev z rastjo življenjskih stroškov ter zamenjavo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z regresivnim in ne progresivnim prispevkom, zmotili so jih tudi ogromni finančni vložki v oboroževanje in vojsko, s čimer »Levica v vladi tiho podpira militarizacijo slovenske družbe«, in predolg molk stranke ob izraelskem napadu na Palestino. Čeprav je Levica v opoziciji nasprotovala temeljnim načelom evropskih integracij in zveze Nato, se stranka v vladi tem načelom zdaj udinja.

»Njihov odstop je bil pričakovan in napovedan, pričakujem še kakšne odstope v prihodnosti,« pa se je odzvala koordinatorica stranke Asta Vrečko. Po njenih besedah vsi podpisniki pisma niso člani stranke, predvsem pa je to skupina oseb, ki je podpirala frakcijo Mihe Kordiša in njegovo kandidaturo za koordinatorja ter prevzem stranke. Ker se je načrt izjalovil, je skupina izstopila. Asta Vrečko priznava, da imajo znotraj stranke različna mnenja, a da to v stranki podpirajo, dokler to ne škodi posamezniku, kolektivu in delovanju stranke. V stranki ne prihaja do razkola, je še zatrdila. »Za nas je ključno, koliko lahko premaknemo življenje ljudi na bolje. To je tisto, kar nas pri delu vodi,« je poudarila Vrečko.

Kordiš ostaja

Med triindvajsetimi podpisniki izstopne izjave pa ni najbolj izpostavljenega predstavnika aktivistične struje Mihe Kordiša. »Čeprav imajo v svojih kritikah prav in se povsem strinjam z njimi, pa še nimam razlogov za izstop. Nasprotno, trenutno še vidim razloge, zaradi katerih je treba vztrajati in se boriti znotraj stranke,« je za Dnevnik povedal Kordiš. Izpostavil je še, da je kritika nekdanjih članov, ki so jo s skupno odstopno izjavo naslovili na vodstvo, pomenljiva in pomembna in bi jo vodstvo vsekakor moralo jemati resno.

Masovni izstop članov ni prvi s katerim se stranka sooča; notranje napetosti med revolucionarnim krilom stranke in njenim pragmatičnim delom spremljajo delovanje te stranke mnogoterih pogledov vse od njene formacije. Pravzaprav so bila nestrinjanja glede same združitve v Združeno levico razlog za prvi val množičnih izstopov iz stranke. Razkol se je nadaljeval s parlamentarizmom, sedaj pa gre za odpor skrajne struje proti podrejanju vladnim zakonitostim. Pragmatična struja z nekdanjim koordinatorjem, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesecem ter s koordinatorico ter ministrico za kulturo Asto Vrečko na čelu je ves čas dojemala parlament kot glavno prizorišče politike. Radikalnejši struji so bili medtem bližje zunajparlamentarni vzvodi moči, protesti, sodelovanje s sindikati in organizacija delavskih množic ter gradnja lokalnih odborov.

