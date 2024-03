V teh dveh mesecih je bila najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so beležili kar 82 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (5278), mariborska in koprska sta jih beležili vsaka po 300, ljubljanska policijska uprava pa 294.

V prvih dveh mesecih leta je namero podaje prošenj za mednarodno zaščito napovedalo 6161 nezakonitih migrantov, kar je prav tako višja številka kot v enakem obdobju lani. Daleč največ je bilo državljanov Sirije ti so predstavljali skoraj polovico vseh primerov, za njimi so državljani Maroka in Afganistana, kažejo podatki policije.

