Tempelj ljudstva

James Warren Jones, ki se je rodil leta 1931 v Indiani, je bil duhovnik in vodja kulta Tempelj ljudstva (Peoples Temple). Med različnimi komunističnimi in krščanskimi idejami je ljudi in sledilce opozarjal pred prihodom nacistov in se občasno pogovarjal z vesoljci. Socialne ideje in pozivi k rasni enakosti so mu zagotovili veliko članstva v kultu, postal je medijska osebnost, leta 1977 je celo prejel humanitarno nagrado Martina Luthra Kinga. A Tempelj ljudstva je pozabil plačevati davke. Tudi zaradi tega se je Jones skupaj z okoli tisoč privrženci po nekaj postajah v ZDA sredi sedemdesetih let preselil v Gvajano, kjer so živeli v džungelski komuni, v hudem pomanjkanju. Nekateri člani skupnosti so začeli bežati, a so jih polovili in začeli na silo prevzgajati. Vesti o nevzdržnih razmerah so prišle na uho senatorju Leu Ryanu, ki je komuno v mestecu Jonestown skupaj z novinarji obiskal 18. novembra 1978. Člani kulta so jih počakali v zasedi in senatorja ter tri novinarje ubili. Jones je istega dne vse člane kulta pozval, naj popijejo strup (cianid, pomešan s pijačo flavor aid). Tiste, ki tega niso hoteli, so ustrelili. Na prizorišču so ob Jonesovem truplu našli še 908 mrtvih.