Judit Polgar, najboljša šahistka vseh časov, ki je postala velemojstrica pri 15 letih, po čemer je bila hitrejša tudi od Bobbyja Fischerja, se je minuli teden ustavila v Ljubljani zavoljo promocije svoje knjige Postani šampion, ki je doživela slovenski prevod. Gre za poljudno napisan učbenik šahovskih osnov, uporaben tako za otroke kot odrasle. Sama med drugim meni, da je šah lahko dober pedagoški pripomoček, koristen za pridobivanje pozornosti in osredotočenosti pri otrocih, kar se da prepoznati vsaj kot blago nadaljevanje dela njenega očeta Laszla, ki je njo in njeni dve sestri vzgajal sledeč maksimi, da vsak otrok lahko postane genij, če na tem fokusirano dela. Zato jih je izpisal iz javne šole in jih poučeval doma s pomočjo posebnih učiteljev za šah, matematiko, tuje jezike in nemara še kaj.