Ker lahko

“Zdravim rakave bolnike, zdravila so zelo draga. Zato sem vesel, da vse to krije javno zdravstvo. Moji kolegi v tujini se pač najprej pozanimajo, koliko si bolnik lahko privošči. Sem za solidarno in javno zdravstvo,« je aprila lani na shodu za javno zdravstvo povedal zdravnik Luka Čavka. Vsi smo ploskali v znamenje podpore in ker smo se seveda s tem strinjali. »Pozna kdo onkologa privatnika?« je bilo potem na glas izrečeno na shodu; morda je logičen vzklik, vprašanje prišlo iz vrst protestnikov, morda govorcev. Se ne spomnim več.