Vzpon in zaton podjetja Zastava: Zadnji spomin na motorizacijo

Ni Slovenca, rojenega v nekdanji skupni državi, ki ne bi poznal podjetja (Crvena) Zastava. Fičo, stoenka in yugo so bili modeli, ki so motorizirali Jugoslavijo. Toda tovarna v Kragujevcu, ki je na vrhuncu zaposlovala 56.000 ljudi, kar je bilo največ med vsemi podjetji v nekdanji Jugoslaviji, sestavne dele pa je proizvajalo več kot 200 kooperantov iz vseh republik, je bila že dolgo senca same sebe. Novica, da so skupino Zastava vozila za dobrega pol milijona evrov prodali na dražbi, je bila zgolj epilog zgodbe, ki se je končala po sedem let dolgem stečaju. In kateri avto je podjetje zaznamoval najbolj?