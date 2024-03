Ni logično

Moja generacija je ena zadnjih, če ne celo zadnja generacija, ki se je v šoli učila srbohrvaškega jezika. V letu dni se mi je uspelo naučiti prav toliko cirilice, da sem se leta pozneje prebil skozi jedilnike v Kijevu, ne da bi naročil vampe, pa da se mi je preko Romanije uspelo prebiti do Goražda, ne da bi zavil v Mrdušo Donjo. A že v tistem času sem slutil, da materinščino, ki je vmes razpadla na štiri različne, meni bolj ali manj tuje jezike, obvladam le pasivno. Ko sem pri skoraj tridesetih prvič v srbohrvaščini na odru spregovoril o literaturi, družbi in politiki, sem se počutil kot bebec, ki ne zna sestaviti niti dveh smiselnih stavkov. Manjkalo mi je predvsem besednega zaklada, saj smo se doma pač o literaturi bolj malo pogovarjali, družbo in politiko pa smo v glavnem preklinjali, saj se z drugimi besedami takratnih družb in politik ni dalo opisati. Sploh pa smo, če nam je kdaj zmanjkalo besed, uporabili slovenske, ki so jih tudi naši bosanski sorodniki razumeli.