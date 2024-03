Epidemija covida-19: Virusi so kot sneg, vedno ko zapade, smo nepripravljeni

Eepidemija je močno zarezala v naše življenje. Do takrat so glavne nevarnosti za človeštvo predstavljale vojne in naravne katastrofe, tokrat pa smo se morali na globalni ravni soočiti z nevidnim sovražnikom. Virus je prišel nepričakovano, se hitro razširil po svetu in povzročil vsesplošno zmedo. Med ljudi je vnesel strah, žalost in obup, številni, marsikomu nerazumljivi ukrepi so v njih vzbudili še upor. A kot kaže, tudi na morebitni prihod nove epidemije nismo pripravljeni kaj bolje kot leta 2020, kar potrjuje tudi Bojana Beović.