Tja so ga domači zdravniki po odkritju kardiomiopatije, bolezni oslabljene srčne mišice, na operacijo napotili zato, ker na Nizozemskem do takrat sploh še niso opravili presaditve srca. Junija 1984, potem ko je v tragični prometni nesreči ugasnilo življenje dveh Britancev, je eno izmed src, ki sta postali razpoložljivi, ustrezalo Janssenovim zahtevam. Ta dan je bil zanj bolj pomemben od rojstnega dne, se spominja skoraj štirideset let pozneje. Nikoli ni razmišljal o tem, koliko let bo živel. In živi že precej dlje od povprečja vseh, ki jim presadijo srce. Razlog, da mu je uspelo, je predvsem njegov aktiven življenjski slog, ugotavlja skupaj z zdravniki. Njegovo novo srce mu je omogočilo, da je nadaljeval igranje rokometa in košarke ter se dobrih dvanajst let po operaciji poročil in si ustvaril družino. Rad bi bil zgled in motivacija drugim ljudem, ki so jim presadili srce. Pričakuje, da bo s svojima dvema sinovoma še kar nekaj časa užival. Za kasneje pa upa, da bo njegov rekord, kolikšen pač že bo, seveda spet padel in bo štafeto prevzel nekdo drug.