Če se ne bo glede zaščite podnebja kaj radikalno spremenilo, jih od potopitve njihove države v Tihem oceanu loči še nekaj desetletij. Te nameravajo državljani poleg opozarjanja na podnebne spremembe izkoristiti tudi za prenos njihove države v digitalni svet, tako da bodo naslednji rodovi vedeli, kje so nekoč bivali, kako so videti njihovi domovi in kakšno je bilo njihovo kulturno izročilo. Svoje ozemlje so s pomočjo satelitskega fotografiranja in tridimenzionalnega skeniranja že digitalizirali. »Te praktične ukrepe sprejemamo, ker moramo zagotoviti našo nadaljnjo suverenost v primeru najslabšega scenarija. Ne moremo ubežati naraščajočim valovom, vendar bomo storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo svojo državnost, svojega duha in svoje vrednote,« plat zvona bije Simon Kofe, minister za pravosodje, komunikacije in zunanje zadeve. Digitalni svet bo postal njihova Noetova barka. Kajti v bite in bajte bodo spremenili tudi svoje spomine, bogato jezikovno izročilo več kot 110 jezikov, pripovedi državljanov, smeh otrok. Za 12.000 državljanov bo digitalni Tuvalu verjetno ostal edini spomin na njihovo domovino. Zaradi grozeče usode so spremenili svojo ustavo z določilom, da njihov zgodovinski, kulturni in pravni okvir ostane v prihodnosti nespremenjen ne glede na vplive podnebnih sprememb ali drugih vzrokov, ki povzročajo izgubo fizičnega ozemlja Tuvaluja. Njegovo nadaljnjo suverenost, čeprav v digitalnem svetu, že po sedanjih napovedih priznava več kot 20 tihooceanskih držav.