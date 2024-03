Kot je za turško televizijo povedal Aktas, so varnostne ekipe našle trupla 21 ljudi, med njimi tudi petih otrok. Pred tem so poročali o najmanj osmih žrtvah, pri čemer naj bi utonila tudi dva dojenčka.

Dvema osebama se je uspelo rešiti, drugi dve pa je rešila turška obalna straža, ki nadaljuje iskanje morebitnih preživelih, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu.

V operaciji iskanja in reševanja sodeluje letalo, helikopterja, dron, 18 čolnov in več kot 500 ljudi, so sporočili iz urada guvernerja.

Koliko ljudi je bilo na čolnu in katere narodnosti so bile žrtve, za zdaj ni znano. Prav tako ni jasno, zakaj se je čoln potonil.

Čoln se je prevrnil ob največjem turškem otoku Gokceada ali Imbros, ki leži ob obali severozahodne province Canakkale v Egejskem morju. Gre za območje, kjer je turška obala ponekod le nekaj kilometrov oddaljena od Grčije in s tem od Evropske unije, kar izkoriščajo tihotapci ljudi.

Turška obalna straža skoraj vsakodnevno poroča o prestrezanju čolnov z migranti in begunci. Turčija gosti skoraj štiri milijone beguncev, večinoma Sircev.

Ankara je leta 2016 z EU sklenila dogovor o zajezitvi dotoka beguncev v zameno za več spodbud, vključno s finančno pomočjo.