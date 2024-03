(Nedeljski dnevnik) Kaj bi svet brez risank!

Na TV Slovenija so te dni začeli predvajati zanimivo novo risanko, ki so jo po slovensko naslovili Brina. Gre za zanimivo in poučno oddajo, namenjeno predvsem predšolskim otrokom, ki jo mnogi primerjajo z megauspešnico Pujsa Pepa, ki še vedno zabava generacije kratkohlačnikov. Prihod te novosti smo izkoristili za pogovor in razmislek o tem, kaj pravzaprav v današnjem času štejejo za kakovostno otroško televizijsko vsebino, in tudi o tem, zakaj morda risanke, ob katerih so otroci odraščali nekoč, niso najbolj primerne za nove generacije.