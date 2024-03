(Nedeljski dnevnik) Slovenski zvončki na svetovnem zemljevidu

Ko so se v Botaničnem vrtu Ljubljana leta 2000 začeli intenzivneje ukvarjati z zvončki in jih raziskovati, še zdaleč niso vedeli, da jih bodo ravno zvončki umestili na svetovni zemljevid. A se je to zgodilo. Za to ima zagotovo velike zasluge dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta, ki je ob tem še bolj prepričan, da se zakladi vedno skrivajo na domačem pragu, samo videti jih je treba.