mag. Tomaž Jurca, dr. med. je javnosti posredoval pismo, pod katerega se podpisuje 117 zdravnikov. V njem zahtevajo reševanje razmer v zdravstvu - ne samo zaradi obstoječih bolnikov ampak tudi zaradi vseh, ki bodo zdravstveno obravnavo potrebovali v prihodnje. Poleg kratkoročnih ukrepov zahtevajo tudi takojšen sprejem dolgoročnih strateških potez, namenjenih reševanju izzivov, ki so pred zdravstvom že v bližnji prihodnosti.

Uvodoma so zapisali: »Od 1. marca 2024 zdravniki delamo 40 ur rednega dela in 8 ur nadurnega dela na teden, kar pomeni, da še vedno delamo več, kot večina ostalih zaposlenih v javnem sektorju. Vendar nas je premalo, da bi z delom po veljavni slovenski zakonodaji, evropski direktivi in ugotovitvi ustavnega sodišča opravili vse potrebno delo. To je skrajni dokaz neurejenosti v slovenskem zdravstvu, ki ga Vlada RS pozna, a ga ne želi priznati.«

Umik soglasij za prekomerno nadurno delo je sprožil val nezadovoljstva med zaposlenimi v onkološkem inštitutu. Kot odgovor na zahtevo po pripravi novih urnikov in razporedov dela se je že opazno zmanjšal obseg rutinskega dela. Ta zamik je zaenkrat še znotraj sprejemljivih okvirov, vendar nadaljnje stavke lahko privedejo do nevzdržnih razmer.

Poleg tega se je že opazilo opustitev pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, ki ga kot terciarna ustanova prav tako morajo opravljati. Dolgoročno opuščanje teh nalog bi lahko imelo katastrofalne posledice za razvoj onkologije v Sloveniji. Terciarne ustanove so ključne za najzahtevnejše diagnostične in terapevtske obravnave bolnikov, zato je nujno, da so pogoji dela privlačni za najboljše mlade zdravnike.