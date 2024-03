Tudi drugi pari aprilskega četrtfinala niso manj spektakularni: predvsem gre za dvoboj med Paris St. Germainom in Barcelono, medtem ko sta Giorgio Marchetti, namestnik generalnega sekretarja Uefe, in John Obi Mikel, ki je s Chelseajem leta 2012 osvojil Ligo prvakov, nemškima kluboma namenila Arsenal (Bayernu) in madridski Atletico našega Jana Oblaka (Borussii). V polfinalu se bosta srečala zmagovalca para, kjer nastopata Real in Bayern, ter v drugem tisti, kjer nastopata Atletico in PSG.

Žreb je bil povsem odprt, kar je pomenilo, da so se lahko v četrtfinalu srečali klubi iz iste države in nasprotniki iz skupinskega dela tekmovanja. V Ligi prvakov so sicer ostali le klubi iz štirih držav: trije iz Španije, po dva iz Nemčije in Anglije ter eden iz Francije. Naslov evropskega prvaka brani Manchester City. Od slovenskih nogometašev je v žrebu Lige prvakov le kapetan Slovenije Jan Oblak, ki je v osmini finala v sredo z dvema ubranjenima enajstmetrovkama proti Interju omogočil napredovanje Atletica iz Madrida.

Izidi žreba Lige prvakov torej so:

Arsenal (London) – Bayern (München)

Atletico (Madrid) – Borussia (Dortmund)

Real (Madrid) – Manchester City

Paris St. Germain – Barcelona