V požaru v Bologni umrla mati in trije otroci

V požaru v stanovanju v italijanski Bologni je danes umrla ženska in njeni trije otroci, stari od dveh do šest let. Kaj je privedlo do požara, policija še preiskuje, po prvih ugotovitvah pa bi ga lahko povzročil kratek stik na električni napravi.