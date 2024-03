Zimske pnevmatike je smiselno zamenjati za letne, saj so te narejene iz čvrstejše gumene zmesi in imajo bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem kot zimske in se tudi manj obrabljajo. Zimske se splača zamenjati tudi zaradi manjšega kotalnega upora in posledično manjše porabe goriva.

Agencija RS za okolje sicer napoveduje lep konec tedna, temperature bodo v osrednji in vzhodni Sloveniji že danes zrasle tudi do 19 stopinj Celzija, podobno pa naj bi bilo tudi prihodnji konec tedna.

Osnovno pravilo sicer voznikom narekuje štiri enake pnevmatike z ne manj kot štirimi milimetri profila, ki niso starejše od štirih let. Pnevmatike so namreč narejene iz naravnega materiala, zato se z leti starajo in tako postajajo vedno trše. Po navedbah prometnih strokovnjakov je zakonsko najnižji še dopustni profil za letne pnevmatike 1,6 milimetra, vendar je to premalo.

Globe za neupoštevanje zakona znašajo od 40 do 500 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, do 1000 evrov.

AMZS je že pred tedni na svoji spletni strani objavila test letnih pnevmatik, ki ga izvajajo v sodelovanju z evropskimi motorističnimi zvezami, nobena od letnih pnevmatik ni dobila najslabše ocene, kar pomeni, da nakupa nobene ne odsvetujejo. Tri preizkušene so dobile oceno zelo priporočljivo, dvanajst priporočljivo, ena pa priporočljivo z omejitvami. Testa zaviralne poti na mokrem vozišču in števila kilometrov, ki jih je s pnevmatiko mogoče narediti, pa sta pokazala precejšnje razlike med njimi.