Mojster, ki je pred tem, do leta 2018 deloval doma in na Danskem. Fonseca je vest objavil na svojem Instagram profilu zadnji delovni dan januarja in začel iskati službo – v Sloveniji. »Če mislite, da lahko kuhamo skupaj, ne bodite sramežljivi in me pokličite. Slovenija je še vedno moj dom,« je zapisal za mnoge trenutno najboljših kuhar v Sloveniji.

Včeraj se je njegovo iskanje nove službe očitno končalo: »Leo is coming to Fudo,« so zapisali na Instagram straneh ene najboljših mariborskih ali kar štajerskih restavracij Fudo (Fudo: Prijetno presenečenje na Glavnem trgu) in s tem potrdili, da bo Leonardo Fonseca po novem kuhal na najpopularnejši mariborski, Poštni ulici.

Mimogrede, le nekaj ur zatem je Ana Roš objavila na svoji Instagram strani to, kar smo v Dnevniku napisali že prejšnji teden. Novi kuhar v restavraciji Jaz je tržaški mojster Alex Iacoviello. »Najbolj zabaven, skromen, a velik kuhar,« kot ga je pohvalili.