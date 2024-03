Petnajst osumljencev so pred dnevi prijeli v mednarodni akciji, v kateri so sodelovali belgijska, izraelska, nizozemska in slovaška policija. Gre za pripadnike izraelske kriminalne skupine, ki naj bi proizvajala in v tako imenovano Diamantno četrt v Antwerpen (Diamond District) uvažala ponarejene luksuzne ure in diamante.

Preiskavo so zagnali predlani, ko je policija prestregla paket z nekaj več kot pol kilograma kokaina iz Bruslja na poti v Izrael. Osumljenci so kokain in sintetične droge tihotapili po celem svetu, prek zapletenih shem pa so prali tudi denar, ki so vlagali v nepremičnine na Portugalskem. Izkazalo se je, da se v združbi ukvarjajo tudi s ponarejanjem prestižnih ur. »To so počeli izven EU. Uporabljali so tako originalne dele ur kot tudi lažne, s čimer so zavajali potencialne kupce,« so sporočili v poročilu Europola. Potem so jih poslali v Belgijo in jih skušali prodati.

Največji taki predel na svetu

V 26 hišnih preiskavah v štirih državah so zasegli 165 ur luksuznih blagovnih znamk s certifikati, 200 diamantov, 209 tisoč evrov gotovine, več kosov orožja, štirinajst kilogramov droge, kreditne kartice in več elektronskih naprav.

V Europolu navajajo, da je kriminalna združba s svojim početjem spodkopala ugled Diamantne četrti v Antwerpnu, obenem pa pod vprašaj postavlja edinstvenost certifikatov ur in diamantov, ki so jim stranke zaupale. Antwerpen je bil središče trgovanja z diamanti od 15. stoletja, proti koncu 19. stoletja so tam ustanovili diamantno industrijo družinskih trgovcev in proizvajalcev diamantov, ki so prišli iz Amsterdama. Okrožje diamantov je največji diamantni predel na svetu, podatki iz leta 2012 kažejo, da je več kot 84 odstotkov surovih diamantov na svetu prišlo v to okrožje.