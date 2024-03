Za vrati novo življenje

Gasilci imajo res pester poklic. Zadnja leta se skoraj še najmanj ukvarjajo z gašenji požarov, saj so velikokrat prvi pri prometnih nesrečah, policiji pomagajo pri vstopih v stanovanja, rešujejo mucke in kužke, lovijo pobegle kače … Tu in tam pa pomagajo komu tudi na svet. Prostovoljni gasilci Smolnika niso ravno pomagali pri porodu, so pa v Rušah pred dnevi odprli vrata hiše in tako reševalcem omogočili dostop do mame z novorojenčkom. »Temu rečemo vesela intervencija. Konec dober, vse dobro,« so sporočili, družinici pa zaželeli veliko cartanja in razvajanja. Namesto smrti pa včasih novemu življenju zrejo v oči tudi policisti. Večkrat smo že pisali, kako so kakšno nosečnico s popadki v policijskem spremstvu ekspresno in zlasti varno pospremili do porodnišnice, in tako zagotovo rešili kakšno življenje.

Otrok za volanom

V zadnjem mesecu so slovenski policisti za volanom ulovili več mladoletnikov. V Brežicah so zaradi nezanesljive vožnje ustavili fiata, v njem pa našli 13-letnika v družbi še dveh otrok. Poklicali so starše, avto pa zasegli. Le nekaj dni kasneje so v Krškem prijeli mladoletnika, ki se je v avtu vozil okoli blokov in z objestno vožnjo motil stanovalce. Bil je vidno pijan, kar je potrdil tudi alkotest. Tudi njemu so zasegli avtomobil in poklicali starše. Še mlajšega, enajstletnega fantiča pa so na voznikovem sedežu BMW-ja zasačili britanski policisti. Po prvih informacijah je deček sredi belega dne ukradel počitniško prikolico, jo pritrdil na avto in odpeljal. Na srečo so ga dokaj hitro našli in prijeli, sumijo pa ga tatvine, vloma in prometnih prekrškov.

Grožnje zaradi čokoladice

Konec decembra lani je 16-letnik v samopostrežni aparat s hrano sredi Zagreba vrgel 70 centov, izbrana čokoladica pa se je zataknila na pol poti. Začel je tresti aparat, vanj je parkrat brcnil, da bi se dokopal do sladkarije, ko ga je pri dejanju ujel stari znanec policije, 44-letni Igor. Namesto, da bi najstniku pomagal, ga je nadrl in ponorel. Z levo roko ga je prijel okoli vratu, z drugo pa mu na glavo pristavil pištolo: »Ubil te bom. Poskusi to samo še enkrat.« Zagrozil je tudi njegovim prijateljem. Tako hitro kot se je drama začela, se je tudi končala. Zaradi groženj s smrtjo se zdaj brani na sodišču. Izrekel se je za nedolžnega. Sojenje še ni končano.

Zadete podgane

Ameriške podgane očitno ne povzročajo preglavic le v New Yorku, kjer jih je na podzemnih postajah in med vrečami za smeti že skoraj več kot prebivalcev, temveč tudi južneje, v čarobnem New Orleansu. No, vsaj v tem primeru pravzaprav niti niso same krive. Na sedežu policije so imeli namreč tako katastrofalne higienske razmere, da so se preselile kar tja, sčasoma pa vdrle v sobo z dokazi in pohrustale zaseženo marihuano. Čisto zadete so bile, je mestnim svetnikom zaupala načelnica policije. Poleg njih so v stavbi odkrili tudi ščurke in plesen. Če so živali zaradi mamil živahnejše, pa so policisti zaradi vsega skupaj slabe volje. Komaj čakajo, da se preselijo. Kaj pa se je zgodilo z zadrogiranimi podganami? Nič posebnega. Verjetno so se streznile. Taki primeri niso najbolj pogosti, so pa možni. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko bila po zaužitju »zelenja« povsem evforične. Nekako tako kot ljudje.

Namesto avta moped

Italijanska upokojenka je v svojih stotreh letih doživela že marsikaj – drugo svetovno vojno, zlom borze, vzpon McDonald’sa, različne diktature po vsem svetu, pristanek na Luni, premike na področju pravic žensk in temnopoltih, postavitev in padec berlinskega zidu, atentat na JFK-ja, uveljavitev pravice do splava (in kasnejše zaostrovanje), vzpon računalnikov, na desetine vojn, družbena omrežja, umetno inteligenco … Skratka, zgodilo se ji je že vse. Skoraj vse! Giuseppino so namreč pred kratkim sredi noči, ko je bila na poti k prijateljem, ustavili policisti in jo ošteli. A ne samo to! Ker je zaradi teme izgubila orientacijo in se vozila v krogu, so ji še zaplenili avto in jo odpeljali domov. Zakaj? 103 leta stara gospa namreč ni imela ne vozniškega dovoljenja ne zavarovanja za avto. Poleg tega je še prehitro vozila. Policistom se je opravičila in jim zaupala, da si bo zdaj kupila moped. Z njim bo ohranila samostojnost pa tudi mrežo prijateljev. Gospa Giuseppina je ena najstarejših prometnih prekrškarjev, ki so jih kdajkoli ustavili na italijanskih cestah.