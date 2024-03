Po navedbah palestinskih oblasti v Gazi je izraelska vojska s tanki in helikopterji napadla Palestince, ki so v mestu Gaza na severu enklave čakali na humanitarno pomoč. Novinar francoske tiskovne agencije AFP je na kraju incidenta poročal o številnih truplih in ranjenih civilistih.

»Ranjenci ležijo na tleh v bolnišničnem kompleksu Al Šifa,« je še sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi in dodalo, da zdravstveni delavci zaradi pomanjkanja opreme ne morejo oskrbeti tako visokega števila ranjenih.

Izraelska vojska je obtožbe že zavrnila. »Poročila, da je vojska v četrtek zvečer na točki za razdeljevanje humanitarne pomoči streljala na desetine prebivalcev Gaze, so napačna,« je sporočila vojska. Dodala je, da bo incident preučila in medije pozvala, naj poročajo le o zanesljivih informacijah, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Četrtkov incident sledi več podobnim v preteklih mesecih. Nazadnje so izraelski vojaki v začetku meseca streljali na ljudi v mestu Gaza, ki so čakali na hrano, in pri tem ranili osem oseb. Konec februarja pa je vojska v podobnem streljanju na množico ljudi na severu Gaze ubila najmanj 118 ljudi, še 760 pa ranila.