Zaupanje Slovencev v Nato je med zaveznicami pri repu

Stanje v Natu je dobro, obrambni izdatki se povečujejo, ugotavlja generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg in poudarja, da morajo zaveznice Ukrajini nujno dobaviti več streliva. Slovensko javno mnenje pa je do Nata in povečanja obrambnih izdatkov izredno kritično.