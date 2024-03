Zanimanje za ETF-sklade seveda vpliva tudi na ceno samega bitcoina, ki trenutno trguje pri dobrih 73.000 ameriških dolarjih. V začetku marca je največja kriptovaluta dosegla najvišjo ceno v svoji zgodovini, ki je bila pred tem postavljena 10. novembra 2021 pri ceni 69.000 ameriških dolarjev. Preboj ni potekal brez težav, saj se je takoj po preboju zgodila korekcija. Bitcoin je v petih urah izgubil skoraj 15 odstotkov vrednosti, vendar smo od takrat priča rasti, ki je najpomembnejšo kriptovaluto pahnila nad mejo 70.000 ameriških dolarjev. Torej smo v času odkrivanja cene (»price discovery«), kar je za vlagatelje zelo vznemirljivo obdobje. Zanimivo je dejstvo, da so v odkrivanju cene vsi trije najpomembnejši ameriški delniški indeksi (SP 500, Nasdaq in Dow Jones) ter tudi zlato. Priča smo torej rekordnim vrednostim različnih finančnih inštrumentov v različnih sektorjih.

Na trgu kriptovalut je sicer glavnina pozornosti namenjena bitcoinu in tako imenovanim kovancem meme. Iz prejšnjega cikla sta javnosti znana predvsem doge coin (DOGE) in shiba inu (SHIB), ki pa sta dobila nekaj močnih konkurentov na trgu kovancev meme. Kovanec PEPE je bil narejen aprila 2023 in je v zadnjih dvajsetih dneh dosegel več kot 600-odstotno rast; trenutno znaša tržna kapitalizacija več kot štiri milijarde ameriških dolarjev. Še bolj impresivno rast ima kovanec WIF, ki je bil ustvarjen pred zgolj tremi meseci, decembra 2023. Od ustanovitve do danes je cena kovanca narasla z 0,0015 ameriškega dolarja na 3,3 ameriškega dolarja. Povedano drugače, cena kovanca je v treh mesecih narasla za več kot 200.000 odstotkov. WIF je trenutno 50. največji kovanec po tržni kapitalizaciji pri 3,3 milijarde ameriških dolarjev. Za primerjavo, tržna kapitalizacija novomeške Krke je približno štiri milijarde evrov. Torej sta omenjena kovanca meme po tržni kapitalizaciji primerljiva z največjim podjetjem na slovenski borzi. Kot že rečeno, so trgi tveganega kapitala že nekaj časa v bikovem trendu in kriptovalute v tem pogledu ne zaostajajo.