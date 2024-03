Februarja se je celo okrepila glede na mesec poprej, in sicer je na letni ravni znašala 3,2 odstotka, medtem ko je januarja znašala 3,1 odstotka. Na mesečni ravni je februarja inflacija znašala 0,4 odstotka, kar je več kot januarskih 0,3 odstotka. Podatek o višji objavljeni inflaciji ni imel negativnega učinka na delniške indekse, S&P 500 je v torek celo pridobil več kot odstotek. Povišale so se tudi obrestne mere. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice trenutno znaša okoli 4,28 odstotka, v začetku tega tedna pa je znašala okoli 4,08 odstotka. Okrepitev inflacije februarja je potrdil tudi v četrtek objavljen PPI-kazalnik, ki meri inflacijo na ravni proizvajalcev. Inflacija in podatki s trga dela so ključni ekonomski podatki, ki jih zasleduje Fed in bodo podlaga za odločitev o nadaljnji denarni politiki. Trg trenutno računa na začetek zniževanja obrestne mere v poletnih mesecih. Naslednje zasedanje Feda je že prihodnjo sredo, ko bomo morda dobili več informacij o tem, kako realna so takšna pričakovanja, kako Fed ocenjuje zadnje objavljene ekonomske podatke in kako ocenjuje nevarnost ponovne pospešitve rasti inflacije.

Ob rasti na delniških trgih – ti brez predaha rastejo od začetka novembra – je v zadnjem času opazna tudi rast cene zlata. Vrednost zlata se je marca dvignila nad 2100 dolarjev za unčo in se že približuje 2200 dolarjem. Vrednost zlata je tako trenutno v dolarjih in tudi v evrih najvišja nominalna vrednost vseh časov. Trenutno pridobivajo tako tvegane naložbe, kot so delnice in kriptovalute, kot tudi naložbe, ki veljajo za varno zatočišče, kot je zlato. Se pa ob nadaljevanju neprekinjene rasti na delniških trgih in ob pretirano optimističnem razpoloženju vlagateljev povečuje verjetnost skorajšnje korekcije.