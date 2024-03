Člani sveta so na današnji izredni seji nadaljevali z razpravo o spremembah statuta javnega zavoda, saj zaradi predloga za črtanje enega od odstavkov na seji konec februarja o tem niso glasovali.

Tudi danes so svetniki zahtevali številna pravna pojasnila o 42. členu statuta, ki določa glasovanje uprave. Odvetnica iz odvetniške družbe Čeferin je pojasnila, da člen ne dopušča različnih interpretacij o glasovanju uprave, saj statut zdaj določa, da če je član uprave odsoten pri odločanju oz. se glasovanja vzdrži, se to šteje kot glas proti. V primeru enakega števila glasov pa je odločilen glas predsednika uprave.

Član sindikata delavcev radiodifuzije Rajko Gerič je ponovno opozoril, da je določba nezakonita, ker člen določa tudi, da se za veljavno sprejeto odločitev šteje, če zanjo glasujeta predsednik uprave in najmanj en član uprave ali trije člani uprave. Gerič je tako kot na prejšnji seji vztrajal, da dva ni večina od štiri. Odvetnica pa je po tem še enkrat zatrdila, da je člen v skladu z zakonodajo.

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je napovedal, da bo svet o celoviti prenovi statuta predvidoma odločal v zadnjem četrtletju letošnjega leta.

Galuniča je v imenovanje predlagala direktorica TVS Ksenija Horvat, a ker ta ni prejel pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, je moral soglasje k imenovanju dati svet zavoda. Programski delavci v uredništvu so namreč pozitivno mnenje podali uredniku na TVS Tomažu Kregarju, ki je prejel 64,1 odstotka glasov. Odgovornega urednika bo imenovala uprava.

Člani sveta so na seji z 13 glasovi za in dvema proti podali soglasje k imenovanju Maria Galuniča za odgovornega urednika razvedrilnega programa TVS. Ob začetku seje so svetniki odločili, da bodo odločali tudi o predlogu uredništva, ki je za odgovornega urednika predlagalo Kregarja, a mu nato soglasja z osmimi glasovi za, petimi proti in tremi vzdržanimi niso podali.

Horvat je v obrazložitvi pojasnila, da Galuniča predlaga kljub temu, da nima podpore uredništva, saj ima dober program dela in vizijo ter verjame, da je najbolj kompetenten kandidat. Po njenih besedah je trdno prepričana, da lahko Galunič izvede spremembe, ki jih razvedrilni program nujno potrebuje. Dodala je, da je visoko profesionalen človek, ki ga zelo ceni po delovni uspešnosti in motiviranosti ter da je v špici med redkimi poznavalci televizijskega razvedrila.

Galunič je pojasnil, da se je prijavil zaradi želje po boljšem programu, spremembah in da postane razvedrilni program opazen del programske ponudbe. Med načrti za program je navedel, da si želi vsaj dveh novih oddaj vsako leto ter da si TVS zasluži več razvedrilnih oddaj v najbolj gledanem terminu.

Predlog uredništva za imenovanje Kregarja je predstavila predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinkovič. Zapisali so, da so prepričani v njegove sposobnosti in znanje ter cenijo njegovo predanost, strokovnost in etično naravnanost.

Kregar je v obrazložitvi dejal, da je kandidiral zaradi podpore uredništva. Med pomembnimi nalogami razvedrilnega programa je naštel spodbujanje ustvarjanja kvalitetne slovenske glasbe in snemanje koncertov popularnih glasbenikov.

V razpravi so svetniki kandidatoma postavili številna vprašanja, v obrazložitvi glasu pa so pojasnili, da jih je s svojim programom, vizijo in današnjimi pojasnili bolj prepričal Galunič.

Odstop zaradi izbora pesmi za Evrovizijo

RTVS išče novega odgovornega urednika razvedrilnega programa, saj je dosedanji odgovorni urednik Vanja Vardjan 24. januarja odstopil zaradi domnevnih nepravilnosti pri izboru slovenske skladbe za pesem Evrovizije. Galunič je sicer funkcijo odgovornega urednika razvedrilnega programa opravljal pred Vardjanom, v obdobju od 2014 do 2018.

Svetniki so danes odločali tudi o spremembah lestvice za dodatni količinski popust pri zakupu oglasnega prostora za Radio Slovenija, a so točko zaprli za javnost.