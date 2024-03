Portal ruske tiskovne agencije Tass, ki je poročal o statistkah obrambnega ministrstva, eliminirane opredeljuje kot ubite.

Podatki Moskve kažejo na to, da v številu žrtev med tujimi borci na ukrajinski strani prednjačijo Poljaki. Kot navaja ministrstvo, so ruske sile namreč eliminirale 1497 od skupno 2960 poljskih državljanov.

S seznama je razbrati, da je na drugem mestu s 1042 borci Gruzija, pri čemer naj bi jih bilo ubitih nekaj več kot polovica. Gruzijcem nato sledijo borci iz ZDA, Kanade in Združenega kraljestva.

Slovencev naj bi bilo pet, pri čemer niso navedeni med žrtvami.

Podatkov ni možno preveriti

V vladnem uradu za komuniciranje so pojasnili, da trditev ruskega obrambnega ministrstva o prisotnosti slovenskih državljanov na ukrajinskih bojiščih ni možno preveriti, ker da ta ne navaja imen. Kot pa so dodali, so se v preteklosti že pojavili podobni seznami, za katere se je pozneje izkazalo, da so lažni.

Po navedbah Moskve so v Ukrajini plačanci tako rekoč s celotnega sveta, med sosedami Slovenije pa naj bi s 335 borci in kar 152 žrtvami prednjačila Hrvaška.