Moški zapor Dobrunje: Ni napovedane revizije gradnje zapora

Čeprav naj bi nekdanja ministrica za pravosodje zaradi ugotovljenih nepravilnosti odredila revizijo gradnje moškega zapora v Dobrunjah, se to ni zgodilo. So pa z ministrstva sporočili, da so ugotovili dolgotrajno zavajanje pri izvažanju gradbenih odpadkov s strani odgovornih oseb. Ministrica za pravosodje načrtuje sestanek z okoljskim inšpektorjem.