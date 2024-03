»Odpoved zaposlitve je bila zame nepričakovana, delodajalec pa je v odpovedi navedel, da sem kršil navodila o bolniškem redu, kar pa ne drži. Pravico sem zato poiskal tudi na sodišču,« je pred dvema tednoma za Dnevnik povedal Asmir Bećarević in dodal, da čaka le še na razsodbo. Slednjo je zdaj tudi dočakal, razplet pa ga je razveselil, saj je prvostopenjsko delovno sodišče razsodilo, da so ga iz Premogovnika Velenje odpustili nezakonito.

Spomnimo, da so v velenjskem premogovniku po odpovedi pojasnili, da naj bi Bećarević kršil navodila osebne zdravnice in med bolniškim dopustom hodil v trgovino in na banko, kar naj bi ugotovil zasebni detektiv, ki so ga angažirali v premogovniku. Zadeva je bila toliko bolj občutljiva, ker je bil Bećarević predsednik (nereprezentativnega) Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v Premogovniku Velenje, zato so mnogi v odpovedi videli tudi opozorilo vsem, ki se zavzemajo za delavske pravice. SDRES je zato po prejemu odločitve prvostopenjskega sodišča pozval ministrstvo za delo, »naj nemudoma onemogoči barantanje z nezakonitimi odpovedmi sindikalistom«, od upravljalcev državnega premoženja pa pričakuje odgovor na vprašanje, ali je primerno, da ostane poslovodstvo, ki uporablja metode ustrahovanja delavcev iz časov zgodnje industrijske revolucije, nekaznovano.

Sprejemljivi sindikalisti, ki prijateljujejo s poslovodstvom

»Odpoved je bila nezakonita, a je Premogovnik Velenje kljub tej sodni zmagi svojim zaposlenim poslal sporočilo, kaj jih bo doletelo, če ne bodo tiho,« je po zmagi, ki pa še ni dokončna, dejal Bećarević, ki je bil v velenjskem premogovniku zaposlen vse od leta 1998 do lani, skupaj 25 let. Spomnimo, da je prek sindikata pred dvema letoma opozoril na neprimerne in predrage malice za rudarje. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo malice in ob njej zapisal: »To je malica za pet evrov in pol: kos kruha, salama, 50-gramska pašteta, banana in polovica čebule. Za šest evrov pa: kruh, majoneza, slanina v kosu in majhna tortica. To so malice za rudarje, ki odhajajo 500 metrov pod zemljo na delo v velenjski premogovnik.«

Pod peticijo za dostojno malico in zvišanje nadomestila za prehrano, ki so jo pozneje predali takratnemu vodstvu premogovnika, se je v tednu dni podpisalo več kot 1000 rudarjev. »Pa bi se jih verjetno še več, če ne bi uprava in drugi sindikat na rudarje izvajala pritiske, češ da bodo občutili posledice, če bodo tudi sami prispevali podpis,« je takrat povedal Bećarević, ki ga je podprlo še nekaj drugih sindikatov. Danes Bećarević pravi, da je na mestu vprašanje, ali so sindikalni zaupniki pri nas še primerno zaščiteni. »Da o drugih zaposlenih ne govorimo,« je pristavil nekdanji sindikalist, ki je prepričan, da je nezakonita odpoved dosegla svoj namen, saj so bili mnogi raje tiho, kot da bi se borili za svoje pravice. »Dejansko to pomeni, da če sindikalni zaupniki ne bomo ustrezno zaščiteni, bo sindikalno delovanje v praksi onemogočeno. Nezakonite odpovedi so jasen signal vsem sindikalistom, da je sprejemljivo zgolj sindikalno delovanje, ki meji na prijateljevanje s poslovodstvom. A od takega delovanja delavci ne bodo imeli veliko,« je še dodal Bećarević.

In kako prvostopenjsko sodbo komentirajo v vodstvu Premogovnika Velenje? »Sodbo sodišča prve stopnje v zadevi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga Asmirju Bećareviću smo prejeli. Se pa z odločitvijo in argumentacijo sodišča ne strinjamo, zato bomo zoper sodbo vložili pritožbo. Do pravnomočnega zaključka sodnega postopka zadeve nadalje ne moremo komentirati,« so nam odgovorili.