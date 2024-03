Septembra pred dvema letoma je slovenjgraški župan Tilen Klugler s podjetjem Kuster Invest podpisal pogodbo za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu (ZD) Slovenj Gradec, zdaj pa se bo ta vendarle tudi zares začela. Prizidek, ki bo zrasel na severovzhodni strani obstoječe stavbe ZD, bo imel slabih dva tisoč kvadratnih metrov neto površine, pogodbena vrednost projekta pa je ocenjena na slabih sedem milijonov evrov.

Z omenjenim prizidkom bodo v ZD dobili prostore za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine, center za krepitev zdravja, patronažno službo, splošno medicino ter komunikacijske in tehnične prostore. Trenutno so prostori zdravstveno-reševalnega centra Koroške v kletnih prostorih ZD, novi pa bodo urejeni v kletnih, pritličnih prostorih in prvem nadstropju. Na novo bodo uredili tudi dovoz za reševalna vozila. V prizidku je v pritličju predvidena tudi garaža za tri reševalna vozila. V nadstropni etaži prizidka bodo skupni prostor s čajno kuhinjo in predavalnico, šest sob za počitek, pisarna in sanitarije za reševalce, uredili bodo tudi prizidek lekarne.