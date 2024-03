Z igranjem družabnih iger urili možgane

Ob tednu možganov se je v domžalski knjižnici skupina starostnikov preizkusila v različnih namiznih družabnih igrah, ki ponujajo obilo smeha in nepozabnih trenutkov druženja. Varovanci Medgeneracijskega centra Bistrica so po slabi uri igranja priznali, da so morali pošteno napeti možgane.