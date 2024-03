Saški alpinizem že od leta 1910 temelji na načelu prostega plezanja brez uporabe pripomočkov. Poleg plezalnih in varnostnih tehnik pravila vključujejo tudi varstvo in ohranjanje narave, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Na nacionalni seznam nesnovne dediščine sta se med drugim uvrstili tudi pevska tradicija mesta Finsterwalde v Brandenburgu in zimska povorka, imenovana Perchtenlauf v mestu Kirchseeon na Bavarskem.

Unescova konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine je bila sprejeta leta 2003 v Parizu. Nemčija je podpisnica sporazuma od leta 2013. Na nemškem nacionalnem seznamu je trenutno 150 vpisov. Vpisi z nacionalnih seznamov so lahko nominirani za vpis na enega od treh mednarodnih reprezentativnih Unescovih seznamov, piše dpa.

»V Nemčiji se kulturo živi vsak dan,« je po pisanju dpa povedal predsednik konference ministrov za kulturo, hessenski minister za kulturo Timon Gremmels. »Najnovejši vpisi poudarjajo raznolikost in vitalnost kulturnih praks.« Nemška ministrica za kulturo Claudia Roth pa je menila, da so na seznam dodane pomembne kulturne oblike. »Najnovejši vpisi ne le poudarjajo raznolikost in vitalnost kulturnih praks v Nemčiji, ampak pomenijo tudi razširjen koncept kulture,« je še povedala.