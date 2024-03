Slovenija je pred tem Palestincem v Gazi februarja v okviru prvega paketa materialne pomoči namenila 10.560 kompletov suhih dnevnih obrokov, 2500 odej in 1000 ležalnih podlog. Paket je vseboval tudi pošiljko palete mleka v prahu, ki jo je zagotovila Slovenska Karitas, ter pošiljko palete otroških plenic in palete otroške hrane, ki jo je priskrbel Rdeči križ Slovenije.

Tokrat bo Slovenija palestinskim civilistom poslala 7040 kompletov suhih dnevnih obrokov in 218.400 kosov sadno-žitnih ploščic, ki jih bo vlada zagotovila iz materialnih zalog, s katerimi razpolagata ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska (SV). Pošiljka bo zopet vsebovala donacijo Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije v obliki otroške hrane ter drugih prehrambnih živil.

Skupna vrednost obeh materialnih pomoči Slovenije za Palestince v Gazi s prevozom znaša 1.332.065 evrov, so še sporočili z Ukoma. V ta znesek ni vključena pomoč Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije.

Prevoz pomoči do Jordanije bodo tudi tokrat izvedli z zavezniškim letalom C17. Tam bo pošiljko vnovič prevzela tamkajšnja humanitarna organizacija Jordan Hashemite Charity Organisation, ki jo je predlagalo jordansko zunanje ministrstvo.