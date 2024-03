Stvar, ki jo Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, direktor Uprave za zaščito in reševanje Behin ter resorni minister Šarec ne razumejo, je, da je v primerih požara, reševanja ljudi iz prostorov, kjer dihanje ni mogoče, v primeru gorečih objektov, vozil, zmečkanih vozil itd enako pomemben kot hiter dostop reševalcev tudi hiter dostop gasilcev. Samo oni imajo potrebno opremo, ki to reševanje omogoča.

Blokada testiranja motorjev za gasilce, ki se vleče 4 (štiri) leta, nasprotovanje testiranju več kot desetletje in ignoranca preko 20 let od uvedbe motorjev za reševanje ima za posledico nepotrebne smrti. In po 20 letih tudi trije omenjeni ne razumejo, da je testiranje namenjeno reševanju ljudi, ne gašenju. Slednje je lahko zgolj kolateralna korist v primerih, ko najmanj dva gasilca na dveh motorjih prideta hitreje do mesta nesreče.

Koliko časa bo še trajalo norčevanje za to plačanih, ne vemo. Ko bo zaradi naleta tovornega vozila na stoječo kolono zgorelo ne troje, ampak deset do petnajst ljudi, bodo vsi predsedniki in direktorji stali v vrsti za izjavo, da sedaj pa je res treba ukrepati.

Mitja Vilar, Šmarje Sap