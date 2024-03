Pionirka ženskega podjetništva Marta Turk iz zavoda Meta pravi, da je žensko podjetništvo pomembno zaradi prispevka k družbenemu in gospodarskemu razvoju, je pa tudi zgled za mnoge posameznice. Zlasti tiste, ki si želijo samostojnosti in potrebujejo spodbudo in pogum, da dosežejo, kar si resnično želijo. »Podjetništvo žensk v večji meri kot dostop do zaposlitev omogoča enakopravnost in zagotavljanje enakih možnosti, o tem sem prepričana,« pravi Turkova. Tudi z demografskega vidika vsakega naroda je pomembno, da izkoristi vse svoje potenciale, torej tudi ženske, in da zagotovi takšno okolje, ki bo mladim parom ponudilo možnosti za odločanje o večjem številu otrok. Žensko podjetništvo se razvija različno, trenutno smo v Sloveniji v ugodnih gospodarskih razmerah, na trgu dela je več povpraševanja kot ponudbe delovne sile in tudi zaposlovanje žensk je ugodno. »Še pred nekaj leti pa je bila slika za mlade izobražene ženske v Sloveniji popolnoma drugačna,« pravi Turkova, med drugim organizatorica prireditve 500 podjetnic.

One iz prve roke

»Podjetništvo pomeni imeti vizijo, pogum, biti iznajdljiv in vztrajen. Vse od naštetega ima zame žensko podobo,« svojo pripoved prične Vida Lipovnik Bosiljevac, ki je prevzela vodenje družinskega podjetja Vaše zdravje s 30-letno tradicijo. Pravi, da finančni kapital, torej prihodke in dobiček, usmerja v nadaljnjo rast in razvoj podjetja, pri tem pa poudarja: »Poslovni uspeh je rezultat uravnoteženega upravljanja treh vrst kapitala. Medtem ko je finančni kapital nujen za financiranje dejavnosti, igrata osebni in družbeni kapital ključno vlogo pri ustvarjanju priložnosti.« Karmen Pangos, članica uprave Mladinske knjige, meni, da se žensko podjetništvo razlikuje od moškega v tem, kako ženske pristopajo k poslovnim izzivom in kako se soočajo s poslovnim okoljem. »Naše prednosti so večja sposobnost za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, večja dovzetnost za inovacije ter sposobnost ustvarjanja pozitivnih sprememb v skupnosti.« Direktorica podjetja Valores Irena Linasi Rogač dela v financah, panogi, ki je bolj naklonjena moškim. »Ženske imamo svojstveno, tenkočutno energijo. Rešitve pogosto iščemo tam, kjer bi jih moški prezrli. Bolj smo se pripravljene učiti. V finančni panogi smo previdnejše in konzervativnejše od svojih moških kolegov.« Več zgodb bo možno slišati 23. aprila na prireditvi 500 podjetnic, kjer bo letos v ospredju misel, da je poslovni uspeh v podjetništvu odvisen od številnih dejavnikov, ki jih lahko umestimo v pojem kapital. Trojni kapital. Prvi je osebni kapital. Podjetnik mora imeti notranjo moč in energijo, znanje in pripravljenost za vse podjetniške izzive, željo po rasti in povezovanju z ljudmi v okolju pa tudi sposobnost sprejeti nasvete, razumeti drugačnost in sprejeti zavezo, da bo osebno rasel in se razvijal. Drugi je družbeni kapital, ki se nanaša na povezave, mreženje in odnose, ki jih posamezniki in podjetja razvijajo znotraj svojih skupnosti in mednarodnih okolij. Tretji je finančni kapital, ki ni le denar, ki omogoča vlaganje in razvoj, je energija, ki s svojim pretokom lahko spodbudi najboljše v družbi in posamezniku.