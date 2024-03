Vsak peti slovenski potrošnik pri nakupovanju pomisli na vidike ESG. To je pokazala nedavna študija »Merila ESG vse bolj pomembna na poslovni in družbeni ravni«. V njej je sodelovalo 2500 potrošnikov in 90 članov uprav iz petih držav v regiji CEE (Češka, Poljska, Slovenija, Romunija, Rusija, Hrvaška).

Šest področij ESG

Večina direktorjev, ki so sodelovali v raziskavi, želi, da bi njihovo podjetje dobro delovalo na šestih področjih ESG, in sicer so za njih pomembni okoljska trajnost, dobro počutje posameznika, gospodarska vključenost, dobro upravljanje, tehnološko opolnomočenje in socialna kohezija. Glavna ciljna skupina za njihova prizadevanja na področju ESG so zaposleni, sledijo jim potrošniki in dobavitelji. Prav zaposleni so v slovenskem Sportradarju, ki je finalist Zlate niti med velikimi podjetji, najpomembnejši, zato jim omogočajo, da delajo v kreativnem, sproščenem delovnem okolju, polnem odličnih osebnosti, ki hkrati spodbujajo tako osebno kot karierno rast vsakega posameznika. Zavzemajo se za raznolikost. Tudi domači ljubljenčki so dobrodošli. Ker na delovnem mestu preživijo veliko časa, želijo, da je to čim bolj pristno in domače. Pri njih zato ne obstajajo pravila poslovnega oblačenja, obstajajo pa trenirke, copati in crocsi. Ljubljanska pisarna, ki je del skupine Sportradar od leta 2012, je bila ustanovljena leta 2003 pod imenom Klika kot moderen laboratorij za razvoj programske opreme – s posebnim poudarkom na razvoju novih revolucionarnih tehnologij ter izvajanju moderne in na uporabnika naravnane zasnove izdelka. Pisarna v Ljubljani je največji razvojni center v globalni skupini Sportradar. Tukaj hkrati razvijajo večino pomembnih izdelkov Sportradarja, kot so mobilni izdelki ali virtualne igre.

Na vprašanje, katera področja ESG so pomembna za podjetje Atuomatic servis, ki je tudi finalist Zlate niti med velikimi podjetji, je izvršna direktorica Katja Muzlovič odgovorila: »Kakovostno upravljanje podjetja je temelj za vse aktivnosti podjetja. Smiselno je redno prepoznavanje finančne pomembnosti v odnosu do pomembnosti vpliva na okolje in družbo, saj gre za zelo dinamičen in medsebojno odvisen odnos. Trenutno se osredotočamo na pet področij oziroma trajnostnih ciljev, na katerih lahko naredimo največ pozitivnih sprememb, to pa so zdravje in dobro počutje, kakovostno izobraževanje, odgovorna poraba in proizvodnja, podnebni ukrepi ter partnerstva za doseganje ciljev.«

Pomembnejši okoljski in družbeni vidik

Ozaveščenost in pomen ESG za potrošnike naraščata z osebnimi dohodki. Raziskava je tudi pokazala, da v povprečju 49 odstotkov potrošnikov v regiji CEE meni, da so ESG zelo pomembni, nadaljnjih 40 odstotkov pa jih meni, da so precej pomembni. Pri tem malenkost višjo pomembnost dajejo okoljskemu in družbenemu vidiku (oboje 91 odstotkov), nekoliko manj pa vidiku upravljanja (86 odstotkov). »V podjetju imamo že več kot 20 let vzpostavljene in certificirane sisteme vodenja, ki podpirajo vse tri stebre ESG. Smo edini vending ponudnik v regiji s petimi certifikati, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, EKO in Customer's Friend. Direktiva CSRD je za nas samo še dodatna spodbuda k bolj celovitemu pristopu vodenja aktivnosti, ki jih izvajamo že desetletja,« je povedala Katja Muzlovič in dodala, da imata vsako podjetje in vsak posameznik odgovornost do okolja in družbe. Tega se zavedajo in to odgovornost sprejemajo, saj si želijo izboljšati ali vsaj ohraniti kakovost življenja, v kakršni uživajo danes. Posamezni vidiki ESG postajajo vse pomembnejši zaradi višje ozaveščenosti družbe na eni strani in zakonodaje na drugi strani. Trajnostni pristop k poslovanju postaja ključen za dolgoročno uspešnost, zato v Automatic servisu sprejemajo trajnostne prakse, ki ustvarjajo trajnostno vrednost za vse udeležence, tako za upravljalsko strukturo kot njihove zaposlene, uporabnike, naročnike in lokalne skupnosti.

Rezultati študije hkrati razkrivajo, da približno polovica potrošnikov, ki se jim vidiki ESG zdijo zelo pomembni, teh ne upošteva pri nakupu hrane ali božičnih nakupih. Vidiki ESG so v povprečju merilo nakupa le za približno 22 odstotkov vprašanih. Posledično so plastične vrečke še vedno pogoste in pogoji, v katerih se oblačila izdelujejo, niso ključnega pomena pri nakupu obleke ali puloverja.

Študija razkriva še, da je zgolj 17 odstotkov anketirancev pripravljenih plačati cenovno premijo za ESG, od tega jih je le šest odstotkov pripravljenih plačati triodstotno ali višjo premijo. Potrošniki v regiji CEE tudi pričakujejo, da bodo večja podjetja zgled na področju ESG, ta pričakovanja pa so še posebej očitna pri njihovi izbiri ponudnika. Kar 15 odstotkov vprašanih meni, da je ESG razlog za prehod na drugo blagovno znamko ali dobavitelja – bodisi ker njihov trenutni dobavitelj ne izpolnjuje pričakovanj na področju ESG bodisi ker je na trgu ponudba, ki bolj ustreza merilom ESG. »V našem podjetju opažamo podobne trende, kot kaže omenjena študija. Večina naših naročnikov se zaveda pomena meril ESG, vendar pa so končni uporabniki v manjšem odstotku pripravljeni plačati cenovno razliko za napitke ali izdelke, ki izpolnjujejo visoke standarde ESG. To je razumljivo, saj so pogosto osredotočeni na ceno in druge praktične dejavnike, ko izbirajo med različnimi možnostmi na trgu. Čeprav morda večina trenutno ne izkazuje pripravljenosti plačati premije za ESG, se zavedamo, da je to pomembna investicija v dolgoročni uspeh in trajnost našega podjetja,« je prepričana Katja Muzlovič iz Automatic servisa.

Potrošniki v regiji ​CEE so bolj pozorni na vidike ESG, ko kupujejo hrano ali izbirajo ponudnika za plin ali elektriko. Šestindvajset odstotkov jih meni, da je ESG ključno nakupno merilo v teh panogah. Podatek ni presenetljiv, predvsem zaradi visoke ozaveščenosti javnosti o varnosti hrane, uporabi pesticidov in antibiotikov v kmetijstvu ter prehodu na zeleno energijo. Precej manj pogosto vidike ESG potrošniki upoštevajo pri izbiri banke ali telekomunikacijskega ponudnika.

*** Potrošniki v regiji CEE tudi pričakujejo, da bodo večja podjetja zgled na področju ESG, ta pričakovanja pa so še posebej očitna pri njihovi izbiri ponudnika. Kar 15 odstotkov vprašanih meni, da je ESG razlog za prehod na drugo blagovno znamko ali dobavitelja.

Katera tri podjetja bodo prejemnniki priznanja zlata nit 2023? V Dnevniku predstavljamo 21 odličnih zaposlovalcev Slovenije, finalistov Zlate niti, katera tri podjetja bodo prejemniki priznanj (po en prejemnik glede na velikostni razred podjetja), pa bo znano na slavnostni razglasitvi, ki bo v četrtek, 28. marca, ob 19. uri na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana. Častni govorec na prireditvi bo Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Finalisti v skupini velikih podjetij so Automatic servis, Eti, Nomago, Plastika Skaza, RLS, Sportradar in Zavarovalnica Sava. Med srednje velikimi podjetji so med finalisti Agilcon, Četrta pot, Lotrič, Outbrain, RCM, Špica International in Xlab. Med malimi podjetji pa so se med finalno sedmerico umestila podjetja Biosistemika, Intera, Makom trgovina, Point out, Selectium Adriatics, Sus dvigala in Tu-val. Pripravljamo tudi poseben snopič, namenjen Zlati niti in najboljšim praksam. Označite si 4. april. Obeta se zanimivo branje! x tob