Mladi Slovenci so v skupini H v odličnem položaju, saj imajo tako kot vodilni Francozi devet točk, Avstrijci so pri sedmih, BiH pri treh, Ciper pa pri eni. Zmagovalci skupin in najboljši trije drugouvrščeni se uvrstijo na EP, preostali drugouvrščeni pa v dodatne kvalifikacije. Slovenska vrsta je prvo od treh kvalifikacijskih zmag slavila na septembrskem gostovanju v Bosni in Hercegovini, ko sta v Sarajevu za tri točke zadela Tjaš Begić in Tio Cipot.

Prekmurec je še pred začetkom kvalifikacij v polno meril tudi na pripravljalni tekmi z Bosno in Hercegovino, ki pa je v Kranju pripadla gostom.

»Sami smo se pripeljali do položaja, da imamo z vodilno Francijo enako število točk, Avstrija je za nami. Ta generacija bo odigrala že tretjo medsebojno tekmo z Bosno in Hercegovino, zato med nami več skrivnosti. Poznamo jih zelo dobro, tudi oni zelo dobro poznajo nas. Verjamem pa, da smo kakovostnejši in jih lahko na svojem igrišču še enkrat premagamo,« je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Aćimović, ki tokrat ne bo mogel računati na kaznovanega Marka Strajnarja.

Do spremembe je prišlo tudi v strokovnem štabu. »Goran Cvijanović je prevzel vodenje reprezentance do 16 let, naši trenerski ekipi pa se je pridružil Andrej Razdrh. Gre za trenerja, ki ga že dolgo poznam in ga izredno spoštujem. Verjamem, da nam bo njegovo nogometno znanje močno koristilo. Veselim se dela z njim in da se nam bo pridružil že pred tekmo z Bosno in Hercegovino,« je dodal Aćimović.