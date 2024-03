Spregovorila sta o redkih boleznih, ki veljajo za kronične, napredujoče in povečini vseživljenjske in s katerimi se soočajo tudi Slovenci. Po uradnih podatkih je oseb z redko boleznijo v Sloveniji 120 tisoč. Redke bolezni so opredeljene kot življenje ogrožajoče, kronične bolezni s pojavnostjo nižjo kot 1 bolnik na 2.000 (oz. 5 na 10.000) prebivalcev.

Če ste zamudili današnjo oddajo Zdravnik ob 18h, si jo lahko ogledate za nazaj na tej povezavi.

Tudi naslednje oddaje si boste lahko ogledali in v njih sodelovali na Dnevnikovem kanalu YouTube in spletni strani dnevnik.si/zdrava-nika ter zdravnikob18h.si.