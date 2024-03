Na kakšen način ste zgled zaposlenim?

Če moram izpostaviti eno stvar, bi rekla, da je to odprta in transparentna komunikacija ter dostopnost. Če lahko nekoliko širše, pa so to vse vrednote BioSistemike. Že ko smo jih prvič zares definirali in zapisali, so odražale to, kar smo, kar živimo, in tudi zavestno se jih trudimo ohranjati v našem vsakdanjem delu. Zase lahko rečem, da jih zavestno vključujem v svoj način dela, v svoje odločitve in vodenje.

Kako razumete dobre odnose zasebno in kako na delovnem mestu? Imate kot softversko podjetje tu kakšno specifiko?

Dobri odnosi so odraz spoštovanja in pomenijo, da si obkrožen s pravimi ljudmi, tako zasebno kot poslovno. Da lahko računaš na podporo sočloveka tako v dobrih kot slabih časih. So temelj za uspešno delo, pri katerem se ljudje dobro počutijo in lahko izrazijo svoj polni potencial. Glede naše specifike bi rekla, da smo bolj interdisciplinarno kot »softversko« podjetje. Že res, da je softver naš končni produkt, a pri njem sodelujejo ljudje z zelo različnimi znanji in profesijami in dobri odnosi med njimi so ključnega pomena za učinkovito komunikacijo, izmenjavo idej in sodelovanje, kar vodi do inovativnih rešitev.

Kot majhno podjetje je zaposlene težje motivirati z napredovanjem. S čim nadomestite ta bonus?

Pri nas nimamo hierarhične ureditve, imamo bolj horizontalno organizacijsko strukturo. A to ne pomeni, da karierno ni možno napredovati. Napredovanje je tudi prevzemanje novih odgovornosti, vodenje novih projektnih skupin, predajanje znanja sodelavcem. To so vse stvari, s pomočjo katerih rasteš, pridobivaš nova znanja in kompetence ter na tak način napreduješ. Večina naših projektov ima posreden ali neposreden vpliv tako na svetovno znanost kot naša življenja in okolje. Sodelovati v takih projektih je navdihujoče.

Vaš fokus letos bo inovativnost. Lahko pojasnite?

K inovativnosti pristopamo strateško, čeprav bi po eni strani lahko rekli, da nam je nekaj naravnega, prirojenega. BioSistemika je spin-off Nacionalnega inštituta za biologijo in ta znanstveni inovativni duh je vedno prisoten. Zavedamo pa se, da inovativnost sama po sebi podjetju ne prinese dodane vrednosti, če je ne usmerjamo v prava področja: bodisi v izboljšanje internih procesov bodisi v razvoj novih prebojnih produktov. Tako smo inovativnost umestili tudi v naše OKR-cilje in v letošnjem letu postavljamo nov proces, s pomočjo katerega bomo uredili zbiranje predlogov za inovacije in določili skrbnike, ki bodo poskrbeli za njihovo realizacijo.

Tudi nedavna raziskava o diagnostiki zdrave organizacije je pokazala, da najvišjo stopnjo veselja in zanosa pri delu prinaša delo v okolju, kjer je v ospredju inovativnost (ne produktivnost, niti kakovost), prevladujoči značilnosti pa sta ustvarjalnost in navdih. Bi rekli, da ste takšno delovno okolje?

Smo. Predvsem z vidika, da omogočamo zaposlenim, da se izkažejo na področjih, ki jim najbolj ustrezajo in jih veselijo. Praktično vsak naš projekt je inovativen, vsaka stranka pristopi s svojim problemom, ki zahteva drugačno rešitev. Tudi naši lastni razvojno-raziskovalni projekti so prebojni na ravni svetovne znanosti. A če želimo, da so projekti izpeljani kakovostno, je pomembno, da pri njih delajo pravi ljudje. Zato na letnih in polletnih razgovorih z zaposlenimi temu posvečamo veliko pozornosti. Če vidimo, da nekomu neko delo ne ustreza, to ne pomeni, da je slab delavec, temveč da nismo znali pravilno izkoristiti njegovega potenciala.

Kako razumete dodano vrednost na zaposlenega? Koliko znaša pri vas, kako se to umešča glede na povprečje – v panogi in Sloveniji na splošno?

Težko se primerjamo v panogi, saj delujemo na preseku med softverskimi, farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji, dejstvo pa je, da vsako leto rastemo in smo nad slovenskim povprečjem. Kot metrika uspešnosti nam je zagotovo pomembna, jo je pa treba gledati v širšem kontekstu. Smo še relativno mlado podjetje in delujemo na izredno kompetenčnem in zahtevnem trgu. Po eni strani smo našli svojo nišo, kjer smo iskani in cenjeni, a izdelovanje programske opreme po meri zahteva ekspertizo ljudi, ki se je ne da enostavno pomnožiti. Po drugi strani razvijamo visokotehnološke rešitve, ki imajo velik potencial, a bodo lahko monetizirane na trgu šele po končani fazi razvoja. Zato potrpežljivo stremimo k počasni, a zagotovi rasti.

Kako jo višate?

Z inovativnostjo in razvojem produktov ter storitev z višjo dodano vrednostjo.