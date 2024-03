Po drami na Bavarskem dvoru: posebna komisija tudi o paralizatorjih

Po odmevni sredini policijski intervenciji na Bavarskem dvoru v središču prestolnice, kjer so policisti aretirali 23-letnega Ljubljančana, ki je v rokah držal noža, čez obraz pa je imel poveznjen vizir, so se v javnosti pojavile posamezne kritike in vprašanja, češ da je intervencija trajala predolgo, zakaj nista delovala električna paralizatorja, zakaj policisti niso bili bolj odločni …