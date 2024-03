Liam Kovač je 1500 decimalk z odliko zrecitiral v 10 minutah. Drugouvrščena je bila 15-letna Ameja Lesizza Mencin s 663 decimalkami. Na tretje mesto pa se je uvrstil 14-letni Vitan Drobnič, ki se je ustavil pri 505 decimalkah.

Prvi dan števila pi so sicer obeležili 14. marca leta 1988 v San Franciscu. Ta dan, na katerega se je leta 1897 rodil tudi znanstvenik Albert Einstein, leta 2018 pa umrl fizik Stephen Hawking, danes velja za mednarodni dan matematike. Dogodek je v Sloveniji leta 2007 prvič organiziral študent in zdajšnji profesor Simon Čopar, od takrat naprej pa se tradicionalno odvija vsako leto na isti dan.

Študent fakultete in letošnji organizator prireditve Urban Pečoler je današnji dogodek označil za izjemno pomembnega, saj predvsem mladim osnovnošolcem in srednješolcem omogoča, da se z matematiko srečajo na drugačen način kot v šolah z enačbami in funkcijami.