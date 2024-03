Vzroka smrti niso bil navedli. To je vsaj četrta smrt vodilnega delavca Lukoila od začetka ruske vojne v Ukrajini februarja 2022. Robertus je bil zaposlen v naftnem velikanu več kot 30 let, bil je večkrat nagrajen.

»V našem spominu bo ostal nadarjen vodja, vsestranska oseba, naklonjen tovariš,« so zapisali pri Lukoilu.

Vitaly Robertus, the Deputy CEO of Russia’s largest oil company Lukoil has suddenly died. He was 53 years old. Any guesses regarding the cause of death? pic.twitter.com/2nWh1O3x9Q — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) March 14, 2024

Robertus je četrti vodilni menedžer Lukoila, ki je umrl v zadnjih dveh letih, poroča ruska RTVI. Maja 2022 je v skrivnostnih okoliščinah pri 44 letih umrl nekdanji najvišji menedžer Lukoila Aleksander Subbotin, očitno zaradi srčne kapi, je poročala ruska državna tiskovna agencija Tass. Nekaj ​​mesecev pozneje, 1. septembra 2022, so Ravila Maganova, predsednika Lukoila, našli mrtvega, potem ko je padel z okna bolnišnice v Moskvi. Okoliščine padca 67-letnika ostajajo nepojasnjene. Oktobra 2023 je Vladimir Nekrasov, predsednik upravnega odbora podjetja, umrl v starosti 66 let zaradi akutnega srčnega popuščanja. V Lukoilu so marca 2022 javno kritizirali rusko invazijo na Ukrajino. Upravni odbor družbe je takrat izdal izjavo, v kateri je izrazil »najglobljo zaskrbljenost zaradi tragičnih dogodkov v Ukrajini.« Zapisali so še: »S pozivom k čimprejšnji prekinitvi oboroženega spopada izražamo naše iskreno sočustvovanje z vsemi žrtvami, ki jih je prizadela ta tragedija. Močno podpiramo trajno prekinitev ognja in rešitev težav z resnimi pogajanji in diplomacijo.«

