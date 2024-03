Komisija za ustavna vprašanja je konec februarja na pobudo desnih strank Bratje Italije in Lige podprla besedilo zakonskega predloga, po katerem bo lahko vlada preklicala priznanje odlikovancem tudi po njihovi smrti.

Za zdaj tako ne kaže, da bo prišlo do odvzema državnega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu, za kar si je italijanska desnica še posebej prizadevala.

Komisija za ustavna vprašanja spodnjega doma italijanskega parlamenta je zamrznila postopek za spremembo zakona iz leta 1951, ki izključuje možnost preklica priznanja pokojnim odlikovancem, kot je denimo maršal Tito, ki ga je Italija odlikovala leta 1969.

Razlog za zamrznitev postopka je tudi sporočilo, ki je bilo objavljeno na spletni strani urada predsednika republike Sergia Mattarelle. V njem je zapisano, da so odlikovanja vezana na življenje prejemnika odlikovanja in prenehajo z njegovo smrtjo.

Odločitev so pozdravile tudi desne stranke, saj to po njihovem mnenju pomeni,, da se bo popravil seznam odlikovancev in umrlih, s čimer se bo s seznama dokončno črtalo odlikovanje za maršala Josipa Broza Tita.